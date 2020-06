Borsa: Europa corre dopo Wall street, Parigi +3%

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in forte rialzo dopo l'avvio ampiamente positivo di Wall street: Parigi sale oltre il 3% con Madrid, Milano e Francoforte del 2,5% vicino ai massimi di giornata, Londra resta più cauta in rialzo attorno a un punto percentuale e mezzo. In Piazza Affari, con gli operatori europei che guardano anche agli interventi della Bce e ai dati sulla disoccupazione Usa molto migliori delle stime, corrono Bper e Ferragamo (+9%), con Fca che sale oltre il 6%. Scivola Diasorin, in calo di sei punti percentuali. (ANSA).