Borsa: Europa conclude in rally, Parigi +3,7%

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in gran corsa: Parigi ha concluso in rialzo del 3,71% e Francoforte del 3,36%. Solo un po' più cauta Londra (+2,27% finale), con Madrid fuori dal listini principali in aumento del 4%. (ANSA).