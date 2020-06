Snam: accordo con Alstom per treni a idrogeno

(ANSA) - MILANO, 04 GIU - Il costruttore di treni Alstom e Snam hanno sottoscritto un accordo di collaborazione quinquennale per sviluppare i treni a idrogeno in Italia. Lo si legge in una nota in cui viene spiegato che, dopo una prima fase dedicata agli studi di fattibilità che si concluderà in autunno, l'obiettivo è di realizzare già all'inizio del 2021 "progetti di mobilità ferroviaria comprensivi sia dei treni alimentati a idrogeno sia dell'infrastruttura tecnologica necessaria all'approvvigionamento, oltre che dei servizi di gestione e manutenzione dei mezzi".

Alstom si occuperà della fornitura e della manutenzione dei treni a idrogeno, di nuova realizzazione o convertiti, mentre Snam lavorerà allo sviluppo delle infrastrutture per la produzione, il trasporto e il rifornimento. (ANSA).