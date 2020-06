Gualtieri,cauto ottimismo su risultati misure liquidità

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Il ministro dell'economia Roberto Gualtieri esprime "un cauto ottimismo sui concreti risultati" delle misure per la liquidità varate dal governo "dopo le difficoltà iniziali" anche se persistono "criticità e un panorama molto differenziato fra i diversi istituti bancari". In audizione alla Commissione d'inchiesta, Gualtieri ha rilevato come si attende un aumento della percentuale di accettazione delle domande, ancora a livelli non soddisfacenti. In quanto alla moratoria sui prestiti, giunta a quota 260 miliardi, il ministro l'ha defintia "un successo". (ANSA).