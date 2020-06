Borsa: Tokyo chiude in rialzo (+0,36%)

(ANSA) - MILANO, 04 GIU - La Borsa di Tokyo chiude in rialzo, in scia con il rally di Wall Street e l'ottimismo per l'allentamento del lockdown. L'indice Nikkei avanza dello 0,36% a 22.695 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è in lieve rialzo sul dollaro a 109,08 e sull'euro a a un livello di 122,32.

