Borsa: Europa di nuovo in negativo, Milano -0,64%

(ANSA) - MILANO, 04 GIU - Le Borse europee dopo un iniziale rialzo seguito alle indicazioni della Bce, girano in calo e si mostrano poco stabili. Milano cede lo 0,64% con il Ftse Mib a 19.540 punti. Francoforte lascia l'1%, Londra lo 0,88% e Parigi lo 0,81%mentre la Lagarde indica un crollo senza precedenti nel secondo trimestre. Lo spread resta stabilmente sotto i 180 punti. Il petrolio è in flessione con il Wti a 36,80 dollari al barile mentre il Brent a 39,5 dollari . L'euro sul dollaro resta stabile a 1,1225. I future su Wall Street sono in negativo. (ANSA).