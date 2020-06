Borsa: Asia in ordine sparso, attesa per riunione Bce

(ANSA) - MILANO, 04 GIU - Le Borse asiatiche in ordine sparso dopo il rally di Wall Street ed in vista dell'apertura dei mercati europei con i futures in lieve calo. Gli investitori guardano alle prospettive dell'economia globale dopo gli effetti della pandemia da Covid-19. Guardando al Vecchio continente c'è attesa per la riunione della Bce e la successiva conferenza stampa della presidente Christine Lagarde.

Tokyo (+0,36%) archivia la seduta in rialzo. Sul mercato dei cambi lo yen è in lieve rialzo sul dollaro a 109,08 e sull'euro a a un livello di 122,32. A mercati ancora aperti piatte Shanghai (-0,07%) e Hong Kong (-0,06%). In rialzo Shenzhen (+0,31%) e Seul (+0,2%) mentre è in calo Mumbai (-0,6%) Sul fronte macroeconomico in attesa l'indice Markit Pmi delle costruzioni del Regno Unito e le vendite al dettaglio dell'Eurozona. Dagli Stati Uniti previste le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione, il costo del lavoro e la bilancia commerciale. (ANSA).