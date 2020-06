Abi, quasi 500mila domande prestiti garantiti a Fondo

Le domande inviate dalle banche al Fondo di Garanzia, al 3 giugno, sono divenute 495 mila, per oltre 23 miliardi di finanziamenti richiesti, di cui, fino a 25 mila Euro, 450 mila domande, per oltre 9 miliardi di euro di finanziamenti richiesti. E' quanto afferma l'Abi secondo cui le domande di moratorie sui prestiti sono cresciute a ben 260 miliardi di Euro "con ampissimo livello di accoglimento". L'Abi sottolinea "che questi sono i dati pubblici più aggiornati che rappresentano risultati continuamente in crescita". (ANSA).