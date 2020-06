Piaggio Aero:19 manifestazioni interesse

(ANSA) - GENOVA, 03 GIU - Sono 19 le manifestazioni di interesse ricevute dal commissario Vincenzo Nicastro per l'acquisto dei complessi aziendali di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation, le due società in amministrazione straordinaria che operano sotto il marchio Piaggio Aerospace.

Secondo Nicastro, che procederà nei prossimi giorni all'analisi dettagliata della documentazione prodotta per stabilire l'ammissibilità alla gara, per la stragrande maggioranza gli interessati intendono rilevare l'azienda nella sua interezza. Il termine ultimo per presentare i documenti necessari è scaduto venerdì 29 maggio, alle ore 18.

"Ci sono pervenute richieste un po' da tutte le parti del mondo - dichiara Nicastro in una nota - con una maggiore concentrazione dal Nord America, dall'Europa e dall'Estremo Oriente. Un risultato che conferma l'interesse del mercato nei confronti del Gruppo e delle sue potenzialità di sviluppo, nonostante la crisi prodotta dalla pandemia che ha probabilmente scoraggiato qualche soggetto potenzialmente interessato".

