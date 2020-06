Jindal: Patuanelli, pronti a ruolo attivo Stato

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - "Anche le acciaierie di Piombino si inseriscono nell'ambito del piano allo studio del Governo per supportare un nuovo modello di siderurgia ecosostenibile in Italia" Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico durante il tavolo sull'acciaieria di Piombino, ex Lucchini passata a Jindal. "Per questo motivo, - si legge in una nota - il Ministro ha manifestato la disponibilità ad agevolare la ripresa produttiva del sito e ad accompagnare gli investimenti necessari all'ammodernamento degli impianti anche prevedendo un possibile ruolo attivo dello Stato". Jindal si è impegnato a presentare il nuovo piano industriale entro due settimane. (ANSA).