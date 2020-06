Borsa: Milano cresce (+1,4%) con petrolio, debole il lusso

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - I primi scambi confermano la partenza chiaramente positiva di Piazza Affari: l'indice Ftse Mib cresce dell'1,4% in linea con le migliori Borse europee, trainato soprattutto dai gruppi petroliferi sui tentativi di ripresa del prezzo del greggio.

In attesa tra gli altri dell'indice Pmi e della disoccupazione in Italia, il listino a elevata capitalizzazione di Milano premia soprattutto Stm (+3,9%), Saipem e Leonardo (+3,8%), Eni e Fca che salgono entrambe del 2,7%. Calma su Generali (+1,4%) e Mediobanca (+1,2%), qualche vendita nel lusso con Moncler che cede circa un punto percentuale.

Fuori dal paniere principale, Cattolica è piuttosto volatile ma segna in avvio una crescita di oltre il 3% a 3,5 euro.

