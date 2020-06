Borsa: Milano +1,05% con Eni, Leonardo

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - Piazza Affari, già ampiamente positiva in avvio, si consolida ulteriormente con il Ftse Mib che guadagna l'1,05% a 18.720 punti. A correre, in una seduta festiva per la la ricorrenza del 2 giugno, in particolare le utillity con Eni che guadagna il 2,64%, Tenaris l'1,98%. In evidenza anche Leonardo (+2,33%) e Moncler (+2,52%). Sotto la lente Cattolica dopo il crollo della vigilia in scia all'annuncio di un piano di rafforzamento allo studio, come richiesto dall'Ivass che vorrebbe un aumento di capitale da 500 milioni di euro entro fine settembre. Il titolo della compagnia veronese lima ad un +0,82% dopo aver segnato un +1,86%. Negative Diasorin (-1,32%) Amplifon (-0,32%) e Atlantia (-0,30%).