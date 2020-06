Borsa: Europa apre positiva, Francoforte

(ANSA) - MILANO, 2 GIU - Avvio positivo per le Borse europee con Francoforte, chiusa ieri per festività, che strappa a 2,67% con il Dax a 11.896 punti. Parigi segna invece in avvio un +0,78% con il cac 40 a 4.799 punti. Londra registra un rialzo dello 0,34% con il Ftse 100 a 6.187 punti.