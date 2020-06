Gdo: Nielsen, vendite +6,9% nelle prime tre settimane Fase 2

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Dall'inizio della Fase 2, nel periodo compreso tra lunedì 4 a domenica 24 maggio, le vendite della Grande Distribuzione Organizzata hanno registrato una crescita pari a +6,9% a parità di negozi. E' quanto rileva Nielsen Connect Italia.

Per quanto riguarda l'andamento delle vendite per area geografica, il Nord Est registra gli incrementi più alti su base tendenziale: +9,5%, seguito dal Nord Ovest (+6,8%). Leggermente sotto media invece, ma comunque positive, le performance di Sud Italia (+6,5%) e Centro (+5,1%), aree più legate ai flussi turistici.

Con l'inizio della fase 2, la Gdo mostra un "andamento ancora più positivo rispetto al periodo di fine lockdown", afferma Romolo de Camillis di Nielsen. In particolare, "avvertiamo i primi segnali - aggiunge - di riequilibrio tra i diversi canali distributivi, profondamente impattati dalle restrizioni di mobilità: torna una crescita graduale degli ipermercati, rallenta quella dei piccoli negozi di prossimità, mentre si riconfermano protagonisti Discount e Specialisti Drug. Anche il canale eCommerce mantiene performance di crescita elevate, affermando sempre di più il suo ruolo nel largo consumo".

