Borsa:Milano apre in rialzo (+1,3%), giù spread, bene banche

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Apertura in rialzo per la Borsa di Milano (+1,3%), con le prese di beneficio delle Borse asiatiche che hanno guidato l'ottimismo della giornata, dopo i cali in seguito alle rinnovate tensioni tra Usa e Cina per le politiche di quest'ultima su Hong Kong. A Piazza Affari il listino principale è quasi interamente positivo. Vola Mediobanca (+12,7%), con la Delfin di Del Vecchio che conferma richiesta di salita al 20%,. Guadagnano Leonardo (+2,6%) e Generali (+2,5%).

Con lo spread Btp- Bund in discesa a 189 punti, guadagnano le banche, da Banco Bpm (+2,6%) a Bper (+2,2%), Ubi (+1,8%) e Intesa (+1,5%). Bene Fca (+1,8%), dopo che nella seduta di fine settimana aveva perso come l'intero comparto in Europa. In ripresa il lusso con Moncler (+1,5%), non Ferragamo (-0,3%).

Stop alla crescita di Diasorin (-1,5%) dopo una serie di sedute in positivo, in lieve perdita Pirelli (-0,4%) e Prysmian (-0,3%). A Picco Cattolica (-13,6%) con l'annuncio del piano per rafforzare la solvibilità e la richiesta di danni dall'ex ad Minali. (ANSA).