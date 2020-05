Fisco: Ref, ammanco Tari, per Comuni rischio buco da 3 mld

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Le difficoltà di famiglie e imprese a pagare le tasse di fronte all'emergenza coronavirus potrebbe causare un buco nei bilanci comunali che, solo per la Tari, ammonterebbe ad oltre 3 miliardi di euro. E' la stima del Ref, contenuta in un approfondimento sulla tassa sui rifiuti.

Il centro di ricerca prevede un generale impoverimento dei nuclei familiari e delle aziende dovuto al deterioramento della situazione occupazionale e dell'attività produttiva. Questo porterebbe molti contribuenti a non pagare uno dei tributi che già registra tra i più alti mancati incassi. (ANSA).