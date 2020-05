Fca: nonostante la crisi, confermati investimenti per Melfi

(ANSA) - POTENZA, 29 MAG - Nonostante "l'impatto dell'emergenza Covid-19 sulla filiera metalmeccanica" diventi "ogni giorno più pesante", per lo stabilimento Fca di Melfi (Potenza) sono confermati gli investimenti per lo sviluppo dei modelli ibridi di Compass e Renegade, per i quali ci sarà un aumento di produzione. Lo hanno annunciato le segreterie regionali di Fim, Uilm, Fismic, UglM e Aqcf, evidenziando inoltre che il gruppo ha chiesto la cassa integrazione dall'11 giugno al 30 giugno per sopperire alla fermata produttiva delle attività svolte sulla linea Renegade e 500X. (ANSA).