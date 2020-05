Alle 10:30 la tradizionale lettura delle Considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia e che quest'anno avverrà seguendo le misure di distanziamento per l'emergenza Covid. Il Governatore Ignazio Visco darà lettura delle Considerazioni finali in occasione della presentazione della Relazione annuale della Banca d'Italia sul 2019. Già in occasione dell'assemblea dei partecipanti al capitale, il 31 marzo, si erano osservate misure di distanziamento limitando il numero di partecipanti.

