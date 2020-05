Petrolio: in calo sotto i 32 dollari al barile

(ANSA) - NEW YORK, 28 MAG - Quotazioni del petrolio in calo sul mercato after hour di New York dove il greggio wti scende sotto quota 32 dollari a 31,81 dollari al barile(-3,2%) sull'onda dell'aumento delle scorte. Scende anche il Brent che perde l'1,7% a 34,15 dollari al barile. (ANSA).