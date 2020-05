illy: per riapertura Italia, un caffè omaggio per tutti

(ANSA) - TRIESTE, 28 MAG - "Un piccolo gesto carino, simbolico e anche concreto in occasione del giorno della riapertura dell'Italia". Così Massimiliano Pogliani, amministratore delegato di illycaffè, ha definito l'iniziativa che avvierà il 3 giugno prossimo, anticipandone i contenuti all'ANSA, di offrire un caffè in tutti i punti illy e bar partner d'Italia, ovviamente, "nel rispetto delle regole: distanziamento, mascherina" e altro.

"Siamo tutti concentrati su quando si riapre, però il problema non è solo riaprire ma vincere la diffidenza, la paura - ha spiegato Pogliani - e allora, sperando che le persone tornino nel loro bar preferito, abbiamo pensato a questo piccolo gesto.

(ANSA).