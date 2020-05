Borsa: Milano avanza (+1,2%), vola Ferragamo

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - La Borsa di Milano (+1,2%) avanza ancora, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari si mostra tonica all'indomani dell'annuncio del piano europeo per sostenere i Paesi colpiti dal Covid-19. in calo lo spread tra Btp e Bund tedesco a 189 punti, con il rendimento del decennale italiano all'1,48%.

Vola Ferragamo (+11%) con la nuova governance della società.

Bene anche le banche con Bper (+4%), Banco Bpm (+2,5%), Unicredit (+1,6%), Ubi (+1,1%) e Intesa (+1%).

Andamento positivo anche per Fca e Pirelli (+1,8%) e Stm (+1,7%). Nel listino principale sono in rosso A2a (-0,1%) e Cnh (-0,4%).

Avvio positivo sui listini europei. Francorte apre in rialzo dello 0,76%, Parigi dello 0,63% mentre Londra alle prime battute segna una crescita dello 0,69 per cento.