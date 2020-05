Sviluppo sostenibile: ASviS, ecco la strada per la ripresa

"Quali sono gli effetti della crisi epidemica sull'economia e come costruire un'Italia sostenibile e resiliente? E' il tema del secondo evento di ASviS Live "Verso una ripresa trasformativa all'insegna della resilienza e della sostenibilità", perchè "e'sempre più chiara l'urgenza di intraprendere un percorso di trasformazione, a livello sia aziendale sia macroeconomico, verso la sostenibilità".

Durante l'incontro che si terrà in diretta streaming domani 28 maggio alle ore 15:30 sui siti e i canali social dell'ASviS, su ansa.it, ansa2030, raicultura.it interverranno alcuni dei principali rappresentanti del mondo dell'imprenditoria e del terzo settore per illustrare come i modelli di business stanno evolvendosi. Ma sarà anche l'occasione per discutere, insieme ai rappresentanti sindacali, di lavoro, occupazione e formazione continua.

Nel corso dell'evento verranno inoltre presentate alcune delle iniziative che gli aderenti dell'ASviS hanno avviato durante la crisi epidemica per contribuire alla ripartenza del Paese, evidenziate nella pagina del portale ASviS dedicata ad #AlleanzaAgisce.

L'incontro sarà anche l'occasione per annunciare la progettazione di un nuovo corso e-learning dell'ASviS dedicato alla trasformazione sostenibile delle imprese, con una visione olistica su tutte le dimensioni della sostenibilità.