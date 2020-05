Jabil: Patuanelli, inaccettabile, cambi atteggiamento

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "Credo che sia inaccettabile l'atteggiamento dell'azienda che in spregio alle norme esistenti" ha proceduto con i licenziamenti. "Ha fatto bene la ministra Catalfo a ribadirlo chiaramente e la ministra è in attesa di parlare con il ceo della casa madre. Noi abbiamo mosso anche la diplomazia economica per far capire all'azienda che forse è il caso di avere un atteggiamento diverso". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli a SkyTg24 Economia, precisando che "purtroppo non" ha ricevuto segnali positivi. (ANSA).