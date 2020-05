Borsa: Milano chiude a +0,28%, sprint Unicredit

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Piazza Affari ha chiuso in modesto rialzo rispetto alle consorelle europee (+0,28%), tra scambi vivaci per quasi 3,5 miliardi di euro di controvalore, oltre 1,2 in più rispetto alla vigilia. Nel giorno dell'annuncio dell'intervento Ue per la ricostruzione post-Covid da oltre 3mila miliardi i dubbi dell'Olanda, che ha annunciato "lunghe trattative" per l'approvazione, hanno frenato l'entusiasmo raggiunto nell'apice della giornata, quando l'indice Ftse Mib ha segnato un rialzo del 2%.

Attestato sui valori minimi da inizio mese lo spread, che ha chiuso a 191,1 punti. Ne hanno tratto vantaggio Unicredit (+4,68%), Mediobanca (+4,09%) e Intesa (+2,48%), che ha approvato il prestito da 6,3 miliardi garantiti dallo Stato a Fca (+2,81%).l In luce anche Cnh (+3,76%), Eni (+2,13%), nonostante il calo del greggio. Il Cane a 6 zampe è stato spinto da un report degli analisti di Bloomberg sul settore, che si prepara ad affrontare con forza le difficoltà del secondo trimestre. Scivolone di Diasorin (-12,18%), congelata anche al ribasso, dopo numerose sedute in crescita, sull'onda lunga del giudizio degli analisti di Jefferies. Pesante anche Nexi (-7,84%), al di sotto del prezzo del collocamento accelerato dell'8,8% del capitale da parte del fondo Mercury. (ANSA).