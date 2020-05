Borsa: MIlano allunga con Europa, attesa Recovery Plan

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Milano allunga il passo dopo aver girato in positivo. Il Ftse Mib sale dello 0,7% a 17.985 punti.

E allungano anche Londra (+1,03%), Parigi (+1,10%) e Francoforte (+0,95%) sulle attese della proposta di Recovery Plan che oggi la Commissione europea annuncerà.

A Piazza Affari si conferma lo sprint di Fca (+4,15%) dopo il via libera di Intesa Sanpaolo al prestito da 6,3 miliardi. In evidenza poi i bancari con Unicredit (+3,4%), Mediobanca (+3%).

Corsa inoltre di Autogrill (+2,6%), Pirelli (+2,97%), Cnh (+2,63%). Restano sotto vendita Diasorin (-7,8%) e Nexi (-6,6%), quest'ultima dopo la cessione dell'8,8% da parte dell'azionista di controllo Mercury. (ANSA).