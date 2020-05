Borsa: Milano -0,51% con Nexi e Diasorin

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - La Borsa di Milano è debole con il Ftse Mb che apre invariato e poi gira in negativo (-0,51% a 17.775 punti). Sotto la lente, da una parte, Nexi che cede il 6,7% dopo che si è chiuso il collocamento da parte di Mercury che ha ceduto l'8,8 del capitale per 781 milioni. Ma anche Diasorin (-5,74%) ancora sotto vendita dopo un lungo periodo positivo in scia all'impegno diretto contro il Covid-19. Male anche Stm (-2,92%), A2a (-1,56%), Snam (-1,6%).

Positiva invece Atlantia (+0,62%) dopo le indiscrezioni di stampa di un vertice convocato dal premier Giuseppe Conte che si terrà in mattinata, per affrontare il tema della concessione di Autostrade. Bene anche Fca (+1,11%) dopo il via libera di Intesa Sanpaolo (+0,79%) al prestito dettato dall'emergenza coronavirus. Tra gli altri in luce Mediobanca (+1,6%) ma anche Unicredit (+1,2%). Più cauta Ubi (+0,4%) dopo la decisione di un'azione giudiziale per accertare se le condizioni dell'ops da parte di Intesa siano venute meno (ANSA).