Borsa: Europa positiva con Lagarde, Milano gira a +0,2%

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Le Borse europee confermano il rialzo, con Milano che azzera le perdite e gira in positivo (Ftse Mib +0,20% a 17.894 punti) mentre la presidente della Bce, Christine Lagarde sottolinea che il Covid non provocherà una nuova crisi finanziaria nell'Eurozona.

L'indice d'area Stoxx 600, sale di quasi mezzo punto con i finanziari ed in particolare lo slancio del settore bancario.

Tra le singole Piazze Londra è la migliore (+0,93%). A seguire Parigi (+0,88%) che tiene nonostante l'istituto nazionale di statistica stimi una contrazione dell'economia francese del 20% nel secondo trimestre. Francoforte guadagna invece lo 0,70%.

Per il resto i future su Wall Street proseguono in rialzo nell'attesa, stasera, del 'Beige book'. Lo spread tra Btp e Bund risale leggermente e sfiora i 199 punti dall'iniziale 196. Il petrolio scende sotto i 34 dollari al barile con il Wti in calo dell'1,51%. Sul fronte dei cambi, l'euro passa di mano a 1,097 sul dollaro. (ANSA).