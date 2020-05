Borsa: Europa in rialzo, Milano contro corrente

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Borse europee in rialzo a parte Milano nel giorno un cui la presidente della Commissione Ue Ursula Van der Leyen ha annunciato un intervento da oltre 3mila miliardi per fare fronte alla crisi generata dall'emergenza Covid. Positive Madrid (+2,19%) e Parigi (+1,56%), più caute Francoforte e Londra (+1% entrambe), in calo Piazza Affari (-0,1%), nonostante lo spread ai minimi da aprile a 190 punti base. A frenare gli entusiasmi iniziali, che hanno portato Milano a guadagnare il 2% e Madrid un punto in più è stata l'Olanda, che ha preannunciato "lunghe trattative" per approvare il pacchetto di aiuti predisposto da Bruxelles. Giornata di festa per Renault (+15,28%), che ha annunciato il rafforzamento dell'alleanza con Nissan e Mitsubishi. Bene anche Nokian (+15,54%), Daimler (+7,8%) e Peugeot (+4,6%). Più caute invece Pirelli (+2,97%) ed Fca (+2,56%), a cui Intesa Sanpaolo (+2,74%) presterà 6,3 miliardi con garanzia dello Stato. Rialzi per Unicredit (+4,8%), Atlantia (+3,9%) ed Eni (+2,2%), deboli invece Diasorin (-12,7%), Nexi (-7,6%), Stm (-5,3%), dopo la guerra tra il presidente Usa Trump e i social network, Amplifon (-3,9%), Snam (-3%) e Saipem (-2,9%). (ANSA).