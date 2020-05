Borsa: Europa accelera su indiscrezioni Recovery Fund

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Le prime indiscrezioni sul 'recovery fund' dell'Europa, con un pacchetto di stimoli fiscali da 750 miliardi, di cui 500 miliardi come aiuti e 250 miliardi come prestiti, spinge i listini. Madrid è la migliore con un rialzo del 2,7%, Parigi accelera e guadagna il 2%, Francoforte l'1,79%, Londra l'1,54% e Milano l'1,33 per cento. (ANSA).