Borsa: Europa lima, future Usa restano positivi

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Le Borse europee lima i rialzo mentre Milano indietreggia ma poi recupera. I future su Wall Street si confermano positivi con le misure economiche che diversi Paesi stanno mettendo in atto per il rilancio post-Covid e la prospettiva di un vaccino negli Usa.

Piazza Affari guadagna l'1,14% con il Ftse Mib a 17.797 punti con l'evidenza sempre di Leonardo (+6,3%), Ferragamo (+7,5%) e Bper (+6,2%) mentre fuori dal paniere principale strappa Brembo (+8,3%). Tra gli altri listini Londra segna un +1,09%, Parigi lo 0,98% e Francoforte lo 0,65% con l'indice d'area Stoxx 600 che sale di tre quarti di punto con gli acquisti che priviegiano finanziari, investimenti industriali e titoli legati al turismo.

Lo spread tra Btp e Bund resta in area 200 punti, anche il petrolio rimane sui 34 dollari al barile così come, sul fronte dei cambi, l'euro si mostra stabile sul dollaro con la moneta unica che passa di mano a 1,097 sul biglietto verde. (ANSA).