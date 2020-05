Borsa: Europa conferma rialzo, Milano +1,18%

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Le Borse europee proseguono a metà seduta in stabile rialzo con l'indice d'area Stoxx 600 che guadagna un punto percentuale con finanziari e immobiliare in testa. I listini confermano quindi il buon passo registrato dall'Asia con diversi Paesi che stanno mettendo in atto piani economici di rilancio consistenti per contrastare gli effetti del Covid-19.

Le Piazze del Vecchio Continente traggono beneficio anche dal rialzo del future su Wall Street con l'americana Novavax che ha annunciato l'avvio della sperimentazione sull'uomo di un potenziale vaccino. Londra guadagna l'1,20%, Parigi l'1,19%, Francoforte lo 0,58%, Milano allunga a +1,18% (Ftse Mib a 17.798 punti) con Leonardo che sale del 6,4%, Stm del 4,95%, Ferragamo del 4,76%, Fca del 4,20%. Lo spread tra btp e bund in area 200 punti base. L'euro resta sopra 1,095 sul biglietto verde così come il petrolio in area 34 dollari al barile. (ANSA).