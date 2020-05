Borsa: Asia di corsa, bene future Europa e Wal Street

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Borse di Asia e Pacifico di gran passo con il Giappone che punta a raddoppiare il piano di stimolo per meglio fronteggiare l'emergenza sanitaria del Coronavirus. Circa 1.700 miliardi di euro in cooperazione con la Boj.

E sono i positivi anche i future sull'Europa e su Wall Street. Questi ultimi che salgono con l'americana Novavax che ha annunciato l'avvio della sperimentazione sull'uomo di un potenziale vaccino. Tra le singole Piazze, strappa Tokio con il Nikkei a +2,55%, così come Hong Kong (+2,15%) mentre resta alta l'attenzione sulle tensioni tra Usa e Cina per la legge sulla sicurezza destinata all'ex colonia all'esame del Congresso nazionale del popolo. I rialzo ma più contenuto anche Shanghai (+0,83%) mentre Shenzhen sale dell'1,97% e Seul dell'1,61%.

Sydney sfiora un +3 per cento. I listini guardano più agli Usa con una serie di macro tra cui la fiducia dei consumatori e le vendite di nuove abitazioni ma anche le prime indicazioni della Fed sulla politica monetaria, con la pubblicazione poi domani del 'beige book'. (ANSA).