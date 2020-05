++ Borsa: Milano chiude in forte rialzo (+1,5%) ++

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Chiusura in deciso rialzo per Piazza Affari, spinta, al pari delle altre Borse europee, dall'ottimismo sulla ripartenza dell'economia in scia alla progressiva uscita dal lockdown di molti Paesi. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dell'1,5% a 17.860 punti, ai massimi dallo scorso 29 aprile. (ANSA).