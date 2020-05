Lavoro:fuori da cig,sit-in indotto ex Fiat a Termini Imerese

(ANSA) - PALERMO, 25 MAG - Rimasti fuori dagli ammortizzatori sociali, perché beneficiari in passato della Naspi, un gruppo di operai ex indotto Fiat sta manifestando in piazza Duomo, a Termini Imerese, davanti al municipio. L'iniziativa è stata organizzata da Fim, Fiom e Uilm che chiedono al ministro del Lavoro una norma ad hoc, come aveva fatto Luigi Di Maio quando aveva la delega allo Sviluppo, "per risolvere una questione drammatica che riguarda 124 lavoratori disperati".

"Questi lavoratori sono gli unici fuori dalla mobilità in deroga (area di crisi complessa) costituita nel 2017 per salvaguardare gli ex Fiat e indotto - dice il segretario della Fiom siciliana, Roberto Mastrosimone - Gli operai protesteranno fino al raggiungimento del giusto riconoscimento, cioè rientrare nel bacino della reindustrializzazione con la relativa tutela della mobilità in deroga". La Fiom sostiene che "tra l'altro per la tutela dei lavoratori delle due aree di crisi complessa della Sicilia, Gela e Termini Imerese, ci sono 10 milioni di euro residue e pertanto la risoluzione dell'ingiustizia dipende dal ministero del lavoro".

Il problema riguarda 62 lavoratori ex Bienne Sud, 18 Manital e 44 Ssa. (ANSA).