Ivass: relazione annuale si terrà via web il 18 giugno

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - La Relazione Annuale sull'attività svolta dall'Ivass nel 2019 e le Considerazioni del Presidente, Daniele Franco, previste il prossimo 18 giugno 2020 alle ore 10.30, saranno pubblicate sul sito web dell'Istituto. E' quanto informa l'istituto che ricorda come la decisione è stata presa nel rispetto delle misure di protezione in atto per contenere l'emergenza sanitaria da Covid-19. Un breve video-messaggio del Presidente sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto e sostituirà la consueta lettura delle Considerazioni in presenza degli ospiti. (ANSA).