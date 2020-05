Borsa: Milano riduce rialzo, in calo Atlantia

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - La Borsa di Milano (+0,3%) riduce il rialzo rispetto all'avvio, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari pesa Atlantia, (2,5%), che riduce il calo iniziale dopo il rientro agli scambi a seguito di una nuovamente sospesione in asta di volatilità . Tengono le banche mentre corrono Leonardo (+3,4%) e Fca (+2%).

Andamento positivo per il comparto della farmaceutica con Diasorin (+1,8%) e Recordati (+1,7%). Tra le banche si mettono in mostra Banco Bpm (+0,6%), Intesa e Unicredit (+0,4%). In terreno negativo Moncler (-0,8%), Bper (-0,9%) e Azimut (-0,3%).

