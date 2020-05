Borsa: Milano avanza (+0,9%), vola Leonardo

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - La Borsa di Milano (+0,9%) avanza, in linea con gli altri listini europei. Sui mercati torna l'ottimismo nonostante la prudenza per la Fase 2 e le nuove tensioni tra Usa e Cina. Stabile lo spread tra Btp e Bund a 209 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,60%.

A Piazza Affari vola Leonardo (+4,9%) insieme ad Amplifon (+4,2%), Bene anche il comparto dell'auto con Fca (+2,2%), Cnh (+3,2%), Ferrari (+1,3%) e Pirelli (+0,6%). Tengono le banche con Unicredit e Banco Bpm (+0,2%).

Riduce le perdite Atlantia (-0,3%), dopo un avvio burrascoso a causa delle tensioni nel Governo per la concessione ad Aspi.

In rosso anche Ubi e Bper (-0,2%). (ANSA).