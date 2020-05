Le Borse europee aprono in rialzo. Sui mercati prevale l'ottimismo sulla Fase 2 nonostante la conferma del calo del Pil tedesco nel primo trimestre. I mercati, orfani di Londra e Wall Street, non subiscono particolari scossoni dopo gli scontri a Hong Kong e la nuova fase di tensioni tra Stati Uniti e Cina. Euro in calo sul dollaro a 1,089 a Londra. Avvio di seduta positivo per tutte le piazze, Milano segnava in apertura +0,78% per poi frenare. Spread stabile a 209 punti base.