Cambi: euro in calo a 1,0929 dollari

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Euro in lieve calo sul dollaro in avvio delle contrattazioni: la moneta unica europea passa di mano a 1,0929 a contro 1,0949 di ieri sera dopo la chiusura di Wall Street. Sullo yen la moneta unica è in leggero rialzo a 117,41. (ANSA).