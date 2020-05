Borsa: Milano positiva con le banche, spread a 208 punti

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Positiva la Borsa di Milano (+1,3%) tra le migliori in Europa, mentre Wall Street è in leggero negativo. A Piazza Affari guadagnano le banche, in particolare Unicredit (+3,5%), Fineco (+2,6%), Ubi e Intesa (+1,9%), non Bper (-0,5%), , con lo spread in discesa a 208 punti. Brillano Diasorin (+5,8%) che prosegue l'ascesa con il test sierologico in Canada e Prysmian (+4%). Tra i titoli in positivo anche Nexi (+3,2%), che rallenta per l'aggregazione con Sia, Generali (+2,5%) il giorno dopo i conti e Fca (+1%), mentre patiscono i rivali europei. Sul filo della parità Tim (+0,01%).

In fondo al listino principale invece il lusso, con Moncler (-2,3%) e Ferragamo (-2,1%), così come perdono i petroliferi, da Saipem (-1,7%) a Eni (-0,6%) e Tenaris (-0,3%), col greggio in forte calo (wti -4,6% a 32,3 dollari al barile), in una giornata in cui i mercati sono condizionati anche dal crollo di Hong Kong per i timori di una nuova legge cinese sulla sicurezza nazionale. Non si avvantaggia Pirelli (-0,5%). Male Leonardo (-1,5%) e Cnh (-0,8%). (ANSA).