Abi: 329 mila domande a Fondo garanzia, 15 miliardi

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Al 21 maggio le domande di nuova liquidità inviate dalle banche al Fondo di garanzia sono cresciute a 329 mila (+ 26 mila sul giorno precedente) per finanziamenti richiesti di circa 15 miliardi (oltre un miliardo in più rispetto al giorno prima), di cui, fino a 25 mila euro, sono cresciute a 295 mila, per oltre 6 miliardi di euro. Lo annuncia l'Abi indicando che prosegue "l'importante crescita".

Inoltre le nuove moratorie su prestiti promosse da Abi in accordo con le associazioni di categoria e scaturite dalla legge ammontano a due milioni e trecentomila pratiche per totale di finanziamenti di 240 miliardi di euro, di cui oltre un milione richieste da imprese e quasi un milione duecentomila da famiglie. Tutto questo lavoro in termini di importi, ha prodotto - sottolinea l'Abi - l'accoglimento dell'80% delle domande di moratorie, solo l'uno per cento di non accoglimento, mentre il 19% e' in corso di esame. (ANSA).