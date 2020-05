Generali: utile trimestre a 113 milioni, pesano svalutazioni

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - L'utile netto di Generali nel primo trimestre scende a 113 milioni (da 744 milioni dello stesso periodo 2019) per 655 milioni di svalutazioni sugli investimenti legate all'impatto del Covid-19 sui mercati finanziari e del contributo di 100 milioni stanziati dal gruppo per il Fondo per l'emergenza. Confermata comunque la buona redditività del business con l'utile operativo in crescita a 1.448 milioni (+7,6%) mentre a livello patrimoniale il Preliminary Solvency Ratio si attesta a 196% (da 224% di fine 2019) .

Generali farà "un investor day a novembre quando saremo in grado di fornire un aggiornamento sullo stato di avanzamento del nostro piano e sugli obiettivi", ha preannunciato il general manager del gruppo assicurativo Frederic De Courtois interpellato sui target 2021. "Ci sono tante incertezze e nell'investor day faremo il punto". (ANSA).