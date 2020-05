Borsa: Milano manca rimbalzo, chiude a -0,78%

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Rimbalzo mancato per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib ritraccia sul finale e chiude in calo dello 0,78% a 17.079 punti. Tra i migliori della giornata Nexi (+7,68% a 14,08 euro), As Roma (+6,18% a 0,4 euro) e Rcs (+5,16% a 0,6 euro). Bene, anche come controvalore, Enel (+1,25% a 6,33 euro) e Fc (+0,23% a 7,33 euro). Tra i peggiori invece finiscono Leonardo (-3,57% a 5,24 euro) e Banco Bpm (-3,37% a 1,04 euro) (ANSA).