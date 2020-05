Borsa: Milano piatta con Europa, bene farmaceutici

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Piazza Affari vede la boa di metà giornata contenendo le perdite della mattinata, in un clima meno nervoso: l'indice Ftse Mib cede lo 0,2% con tentativi di portarsi verso la parità. Sulla stessa linea le altre Borse europee, con Londra e Francoforte un po' più ottimiste in rialzo di qualche frazione di punto mentre Parigi e Madrid si muovono su livelli quasi invariati rispetto a ieri.

A Milano sempre deboli Tim, Ferragamo, Fca e Banco Bpm, in calo attorno ai quattro punti percentuali, in ribasso dell'1,5% Unicredit e di circa un punto Intesa. Forti Enel, Recordati e Nexi tutti in aumento del 2%, con Diasorin che corre e sale attorno al 5%.

Positivi attorno al punto percentuale i futures sull'avvio della seduta di Wall street. (ANSA).