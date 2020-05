Borsa: Milano debole (-0,5%) con Tim e Banco Bpm

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - I primissimi scambi in Piazza Affari confermano la partenza leggermente in negativo: l'indice Ftse Mib cede lo 0,5% con Tim, fortemente penalizzata ieri dai dati soprattutto del trend interno, che scivola ancora e perde il 4% a 0,33 euro.

Vendite anche su Salvatore Ferragamo (-3,5%), Exor (-2,8%, forte invece alla vigilia), e ancora il Banco Bpm, che scende del 2,5% a quota un euro.

Nel paniere principale della Borsa di MIlano, Fca e Ubi banca scendono dell'1,2%, con Intesa in calo di un punto percentuale.

In rialzo invece di un punto percentuale Enel e Recordati, con Diasorin che sale di oltre il 2%. (ANSA).