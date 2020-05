Borsa: Europa in positivo dopo Wall Street, Milano +0,21%

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Le Borse europee girano in rialzo dopo l'avvio in terreno positivo di Wall Street. I mercati tentano la ripesa in attesa dei chiarimenti sull'attuabilità del piano franco-tedesco da 500 miliardi per l'emergenza Covid. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in ripresa a 1,098 a Londra.

In rialzo Francoforte (+0,66%), Londra (+0,48%), Parigi (+0,18%), Milano e Madrid (+0,21%). I listini del Vecchio continente sono spinti dal comparto dell'hi-tech (+1,1%), energia (+0,9%) e la farmaceutica (+1%).

A Piazza Affari restano pesanti Ferragamo (-6,1%) e Tim (-6,8%). In cima al listino avanzano Diasorin (+4,5%) e Enel (+2,8%). (ANSA).