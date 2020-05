Borsa: Europa cauta, Milano incerta con Parigi

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Mercati azionari del Vecchio continente piatti in attesa dell'avvio di Wall street e di chiarimenti sull'attuabilità del piano franco-tedesco da 500 miliardi per l'emergenza Covid: Francoforte e Londra salgono dello 0,3%, mentre Milano (Ftse Mib -0,5%) con Parigi e Madrid cedono qualche frazione di punto.

In Piazza Affari, in un clima comunque sempre nervoso, Tim e Ferragamo restano nella corrente di vendite e perdono il 6%, mentre Fca paga anche le tensioni sul maxi prestito con copertura statale e scende di quattro punti percentuali. Con il settore del credito sempre tendenzialmente debole (Banco Bpm -3,5%), nel paniere principale Enel al contrario sale di oltre due punti percentuali e Diasorin del 4,5%. (ANSA).