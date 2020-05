Alitalia: dal 2 giugno voli agevolati con la Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 20 MAG - Con il via libera alle riaperture in tutta Italia, dal 2 giugno Alitalia è pronta a ripristinare i collegamenti in continuità territoriale, quindi a pezzi agevolati, tra gli hub di Milano e Roma con gli scali sardi di Cagliari, Olbia e Alghero. Lo fa sapere la compagnia in una nota, mentre è in corso il confronto che tra la Regione Sardegna e le società di gestione dei tre aeroporti sui protocolli sanitari per il ripartenza in sicurezza.

Alitalia prevede quattro collegamenti al giorno tra lo scalo lombardo e quelli dell'Isola, in base agli oneri di servizio pubblico già affidati al vettore. Da Roma, dopo aver già aumentato i voli con Cagliari (da 4 a 6 al giorno), Alitalia - sempre da giugno - collegherà l'hub di Fiumicino anche con Alghero e Olbia. Attualmente questi due scali sono chiusi al traffico commerciale e il croprogramma annunciato dal governatore Christian Solinas prevede la ripartenza dei voli in continuità dall'1 giugno, dal 15 quelli nazionali e dal 25 gli internazionali. (ANSA).