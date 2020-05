Mcc: domande prestiti garantiti a oltre 12 mld

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Sono 268.041 per un importo di oltre 12,2 miliardi di euro le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia fino al 18 maggio. lo comunica Mediocredito Centrale. Di queste domande 237.896 operazioni riferite a finanziamenti fino a 25 mila euro, con copertura al 100% per un importo finanziato di euro 4,9 miliardi, 161 operazioni di riassicurazione con copertura al 100% per finanziamenti di durata fino a 72 mesi e 3.949 operazioni di garanzia diretta con copertura al 90% per finanziamenti di durata fino a 72 mesi. Mcc comunica inoltre che ci sono state 11.946 operazioni di garanzia diretta, con percentuale di copertura all'80%; 6.513 operazioni di riassicurazione, con percentuale di copertura al 90% e 1.808 di rinegoziazione e/o consolidamento del debito con credito aggiuntivo di almeno il 10% del debito residuo e con incremento della percentuale di copertura all'80% o al 90%. (ANSA).