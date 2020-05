Fincantieri: Infrastructure ricostruirà porto Rapallo

(ANSA) - TRIESTE, 19 MAG - Fincantieri Infrastructure S.p.A si è aggiudicata due importanti opere in Italia. Attraverso la controllata Fincantieri Infrastructure Opere Marittime, ha sottoscritto il contratto per la ricostruzione, il rinforzo e l'adeguamento dello storico porto turistico internazionale di Rapallo e inoltre si è aggiudicata in ATI con Fincosit Srl l'assegnazione dei lavori per lo spostamento e l'ampliamento della diga foranea del porto di Vado Ligure, appaltati dall'Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale.

Il porto turistico di Rapallo è il primo Marina italiano, progettato e costruito dal pioniere della nautica Carlo Riva nel 1971, e pesantemente danneggiato dalle mareggiate dell'ottobre 2018. I lavori per la ricostruzione metteranno inoltre in sicurezza l'abitato e l'area marina di Rapallo.

L'opera verrà realizzata in 15 mesi dall'inizio dei lavori, ‪nel prossimo mese di giugno.

"Soddisfazione" è stata espressa dall'ad del gruppo, Giuseppe Bono. (ANSA).